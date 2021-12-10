Роджерс - о Лиге Конференций: "Даже не знаю, что это за турнир"

Фото твиттер "Лестера"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался после вылета своей команды из Лиги Европы.

"Лисы" финишировали на третьем месте в группе ЛЕ и получили путёвку в плей-офф Лиги Конференций.

"Я был сосредоточен на том, чтобы выиграть групповой этап Лиги Европы или хотя бы занять второе место. Поэтому, честно говоря, я даже не знаю, что это за турнир. При всём уважении к Лиге Конференций, я не знаком с ней, но теперь всё выясню", - цитирует Роджерса Sky Sports.

Напомним, что текущий розыгрыш ЛК - первый в истории. Ранее команды, занявшие третьи места в группах ЛЕ, просто вылетали из еврокубков.

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