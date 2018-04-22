Роджерс оценил свои шансы возглавить "Арсенал"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Арсенал".

"В футболе всегда ходит много слухов. Мой контракт с "Селтиком" действует еще на три года и я счастлив работать в этом клубе. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь в "Селтике". Возглавлять такой клуб это большая честь.

Могу сказать лишь то, что "Арсенал" это фантастический клуб. Но сейчас я полностью сосредоточен на "Селтике", – приводит слова Роджерса SportsMole.

Напомним, что "Арсенал" начал поиск нового тренера, который станет преемником уходящему в отставку Арсену Венгеру.

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