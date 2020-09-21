Роджерс одержал 100 побед в 210 матчах АПЛ. Это четвёртый результат среди британских тренеров

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Роджерс одержал 100 побед в 210 матчах АПЛ. Это четвёртый результат среди британских тренеров

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс выиграл 100-й матч в рамках английской Премьер-лиги.

Юбилейной для североирландского специалиста стала воскресная победа над "Бернли" со счётом 4:2.

Для достижения этой отметки Роджерсу потребовалось 210 матчей.

Как сообщает Squawka, только три британских тренера быстрее одерживали 100 побед в АПЛ - это Алекс Фергюсон (162), Кенни Далглиш (197) и Кевин Киган (209).

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