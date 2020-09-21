Роджерс одержал 100 побед в 210 матчах АПЛ. Это четвёртый результат среди британских тренеров
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс выиграл 100-й матч в рамках английской Премьер-лиги.
Юбилейной для североирландского специалиста стала воскресная победа над "Бернли" со счётом 4:2.
Для достижения этой отметки Роджерсу потребовалось 210 матчей.
Как сообщает Squawka, только три британских тренера быстрее одерживали 100 побед в АПЛ - это Алекс Фергюсон (162), Кенни Далглиш (197) и Кевин Киган (209).
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|Команда
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Борнмут
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|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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