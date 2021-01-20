Роджерс подает очередную претензию на ТОП-4, Лємпард движется к увольнению: разбираем матч между "Лестером" и "Челси"

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Роджерс подает очередную претензию на ТОП-4, Лємпард движется к увольнению: разбираем матч между "Лестером" и "Челси"

Вчера в АПЛ очередной раз сменился лидер! На этот раз первое место занял "Лестер", который в лобовой встрече переиграл "Челси". На 2 гола от "лис" в исполнении Ндиди и Мэддисона "аристократы" ответили голом с офсайда в исполнении Вернера и немногочисленными подходами к чужим воротам. Сегодня подводим главные итоги по центральному матчу вчерашнего игрового дня!

 

Лэмпард шагает навстречу отставке

"Челси" до середины декабря шел в группе лидеров, не зная поражений в 11 турах подряд. Все статистические показатели говорили, что уровень футбола лондонцев не сходится с прекрасными результатами, поэтому дальнейший спад был ожидаемым. Для молодого и несыгранного коллектива это нормально – и Фрэнк Лэмпард после первых неудач в середине декабря трезво об этом говорил. Впрочем, прошел месяц, а "пенсионеры" продолжают деградировать с пугающим темпом. После 19 матчей в чемпионате в их активе лишь 29 очков – хуже команда стартовала только в сезоне 2015/16, набрав за этот период 20 зачетных баллов. Тогда все завершилось отставкой Жозе Моуринью после 16-го тура. "Челси" добыл всего две победы в восьми последних поединках АПЛ, причем против "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Лестера" "аристократы" теряли контроль над игрой с первых же минут. Команду разрывали тактически, пользуясь неслаженная системой прессинга. "Челси" прессингует достаточно интенсивно, но на чужой трети постоянно ошибается структурно. Вообще, у команды очень много мелких ошибок – тот же Хаверц дает высокий показатель в 78% передач под давлением, но такая цифра связана с кучей лишних касаний, которые позволяют накрыть Кая. Вернер же если и выходит, то слева – а это значит важность в защите глубины. Тимо же не привык возвращаться назад. Этим активно пользовался "Лестер". На деле картина была еще хуже.

При этом и в атаке немец не впечатляет, не использовав 8 из 11 моментов в АПЛ в этом сезоне (лидер первенства), и не забивая в течение 11 матчей. "Лестеру" он забил после стандарта с минимального офсайда, но больше его на поле и не видели – у Вернера ноль по ожидаемым ассистам, голам и вовлеченности к атакам. Характерно, что в матчах против "Лестера" и "Арсенала" подопечные Фрэнка Лэмпарда потерпели фиаско, играя против команд без инициативы. И "лисы", и "канониры" безумно отстали по статистике владения, точности передач и интенсивности прессинга, однако обе команды оказались значительно острее. Коллектив Брендана Роджерса, например, при меньшем количестве касаний в финальной трети (172:190 в пользу "Челси") значительно превзошел лондонцев и по передачам в штрафную (14:9), и по касаниям в ней (31:25). При этом команда явно разорвала лондонские фланги (прямо как "Арсенал"). Все это – следствие неготовности "Челси" к сценарию, в котором соперник отдает контроль и делает свой футбол максимально вертикальным. А пора бы уже давно было сделать выводы.

Можно ли говорить об отставке Фрэнка Лэмпарда? Похоже, шаг навстречу сделан. Лондонцы уже идут восьмыми с приличными шансами упасть за пределы верхней десятки турнирной таблицы, а с начала предыдущего сезона АПЛ они пропустили аж 50 голов на выезде – больше только у "Ньюкасла". Темп набора очков обвалился до дна, шансы на яркое выступление в ЛЧ мизерные, а Лэмпард еще и постоянно находит крайних – то в Кепе, то в Вернере, то во всей команде. Впрочем, отставка прямо сейчас была бы абсурдной, ведь проблемы "Челси" не выглядят критичными – тренерскому штабу просто необходимо найти оптимальную расстановку и суметь правильно интегрировать немцев. Увольнение коуча посреди сезона выглядит реальным только в случае длительного продолжения кошмара. Пока же у Фрэнка Лэмпарда есть и время, и возможности для выравнивания ситуации.

"Лестер" вновь выдвинул претензию на самые высокие места

О шансах "лис" на золото заговорили еще до матча против "Челси". Эффектная победа над лондонцами навела на мысль, что разговор не является причиной хайпа в СМИ – "Лестер" уже второй сезон подряд демонстрирует крутой футбол и держится в зоне ЛЧ, а его простенький, но эффективный стиль выглядит наиболее подходящим в эпоху "коронавирусных" чемпионатов. Системные тренеры гегемонов АПЛ – Юрген Клопп и Пеп Гвардиола – невероятно страдают от травм и отсутствия правильной предсезонки. Им трудно собрать оптимальные лайн-апы и качественно подготовиться к сопернику, состав и форму которого трудно предугадать, а лидерам постоянно не хватает привычных партнеров рядом. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (и в меньшей степени МЮ) – это очень тонкие механизмы, в которых поломка одной детали ломает всю тактику. Фрэнк Лэмпард также системный тренер – и где он был в матчах против Микель Артета и Брендана Роджерса? Его уничтожили команды, которые не играли в изысканный футбол, а привыкли работать в среде относительно небольших возможностей. Возможно, именно поэтому Дэвид Мойес сейчас выше в таблице, чем Лэмпс.

"Лестер" по меркам АПЛ – это нечто олдскульное. У команды низкая линия обороны, большое количество длинных передач и не слишком интенсивный прессинг – в матче с "Челси" защитники "лис" стояли в 45 метрах от ворот (у "Челси" – 42, средний по лиге показатель – 44). На одно оборонительное действие хозяев на чужой половине приходилось от 14 до 23 передач гостей (у "Челси" показатель вдвое выше). При этом длинными передачами за спину и рывками по флангам Лестер уничтожил "пенсионеров". Раньше это было не очень круто, но сейчас стиль "Лестера" сходится с последними тактическими трендами в Европе. Брендан Роджерс имеет сыгранный состав, качественную оборону (пропустили на полтора гола меньше, чем ожидалось) и сверхрезультативную атаку – "лисы" идут вторыми в АПЛ по оверперформансу голов (забили на 5,58 голов больше, чем имели шансов). В прошлом сезоне было 5,98, поэтому это нормальная картина для "Лестера".

Важно, что даже при отказе от владения, хитрых комбинаций и безумного давления "Лестер" эффективно продвигает мяч к чужим воротам – тот же матч против "Челси" это подтверждает. Умение "лис" отобрать мяч, открыться под передачу и быстро довести атаку до ударной зоны и привело к погрому "Манчестер Сити", ничьи с МЮ и побед над "Тоттенхэмом" с "Челси". Вряд ли всего этого достаточно для золота в АПЛ. "Лестеру" присуща определенная куражность и оверперформанс, который под конец прошлого сезона вылился в смазанное завершения и вылет за пределы ТОП-4 – ресурсов у лидеров побольше. Впрочем, сейчас топы чемпионата не так стабильны, как год назад, а простенький футбол "лис" идеально вписывается в нынешние рамки. Именно поэтому можно ожидать прорыва Брендана Роджерса в Лигу Чемпионов, а вот о золоте пока говорить рано. Хотя шансы есть!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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