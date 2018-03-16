Роджерс поделился ожиданиями от противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

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Роджерс поделился ожиданиями от противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Наставник "Селтика" Брендан Роджерс прокомментировал предстоящее противостояние между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.

"Встретятся две фантастические команды, это будут особенные матчи. Возможно, было бы лучше, если бы эти клубы встретились на более поздней стадии, но игры будут великолепными, я уверен" - приводят слова Роджерса английские СМИ.

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