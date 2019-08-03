Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Лестера" Харри Магуайр всё-таки перейдёт в "Манчестер Юнайтед". Это подтвердил главный тренер "лис" Брендан Роджерс.
По словам североирландского специалиста, клубы уже согласовали все детали сделки.
Ожидается, что "красные дьяволы" заплатят за 26-летнего футболиста 88 миллионов евро, что станет новым рекордом для игроков обороны.
В прошлом сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16