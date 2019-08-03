Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр всё-таки перейдёт в "Манчестер Юнайтед". Это подтвердил главный тренер "лис" Брендан Роджерс.

По словам североирландского специалиста, клубы уже согласовали все детали сделки.

Ожидается, что "красные дьяволы" заплатят за 26-летнего футболиста 88 миллионов евро, что станет новым рекордом для игроков обороны.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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