Роджерс попросил на усиление состава "Лестера" более 200 миллионов евро

Новый главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс попросил на усиление состава внушительную сумму, сообщает The Sun.

По сведениям издания, североирландский специалист затребовал у клуба 234 миллиона евро. Эти деньги он намерен потратить на новичков в течение трёх лет.

Первой трансферной целью Роджерс обозначил нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. Его наставник "лис" хочет видеть в команде уже летом.

27-летний Уилсон в текущем сезоне сыграл за "Борнмут" 24 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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