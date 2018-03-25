Роджерс: "Поражение "Селтика от "Зенита"? За последний год мы потратили 7,4 миллиона фунтов, а "Зенит" – 89 миллионов"



Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс объяснил поражение своей команды от "Зенита" (1:0 и 0:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Бюджеты и финансы всегда будут большой проблемой для нас. За последний год мы потратили 7,4 миллиона фунтов, а "Зенит" – 89 миллионов. В футболе важно иметь хороших игроков. Для нас в "Селтике" это всегда будет серьезным препятствием. У нас нет доходов, чтобы позволить себе такой уровень", – приводит слова Роджерса Daily Mail.

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