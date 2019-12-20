Роджерс прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался по поводу борьбы за чемпионство в текущем розыгрыше АПЛ.
"Перед стартом сезона никто не думал, что "Лестер" может оказаться в таком положении. Тем не менее мы продолжаем верить в проделанную работу, которая приносит результат. Игроки демонстрируют первоклассное отношение к своему делу. Каждый матч для нас - это новая возможность. Да, люди могут говорить, что "Ливерпуль" чемпион, но мы не сыграли даже половину туров. Нужно максимально сохранять концентрацию и стремиться к качественной игре в каждом матче. Перед нами очень сложный вызов, но это именно то, чего мы хотим", - цитирует Роджерса Sky Sports.
В 17 турах "Лестер" набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Отставание "лис" от лидирующего "Ливерпуля" составляет 10 баллов. Преимущество над идущим третьим "Манчестер Сити" - 4 пункта.
Не пропустите: Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian, Роналду не вошёл в тройку. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Экс-тренер сборной Франции может возглавить "Монако"
-
Клуб Бекхэма предпочел Дриусси другого футболиста
-
1
Месси еще ни разу не забивал в Эль Класико после ухода Роналду из "Реала"
-
Гол в ворота "Зенита" признан лучшим на групповой стадии Лиги Чемпионов
-
"Барселону" оштрафовали за поведение фанатов на матче с "Реалом"
-
У Комличенко есть варианты продолжения карьеры в Германии и Франции
-
Роджерс прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
-
Нападающий сборной Украины попался на допинге
-
Президент "Сампдории" пошутил о голе Роналду с высоты 2,56 метра
-
СМИ анонсировали увольнение Жардима из "Монако"
-
"Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым
-
"Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита"
-
Артета прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Арсенала"
-
МВД намерено ужесточить методы работы с футбольными фанатами
-
"Челси" готовит предложение по Иско
-
"Спартак" нацелился на колумбийского бомбардира
-
"Зенит" опубликовал информацию о травмах Лунева, Мамманы и Малкома
-
Официально: Артета - главный тренер "Арсенала"
-
Левандовски перенесёт операцию
-
Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9