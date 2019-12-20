Роджерс прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался по поводу борьбы за чемпионство в текущем розыгрыше АПЛ.

"Перед стартом сезона никто не думал, что "Лестер" может оказаться в таком положении. Тем не менее мы продолжаем верить в проделанную работу, которая приносит результат. Игроки демонстрируют первоклассное отношение к своему делу. Каждый матч для нас - это новая возможность. Да, люди могут говорить, что "Ливерпуль" чемпион, но мы не сыграли даже половину туров. Нужно максимально сохранять концентрацию и стремиться к качественной игре в каждом матче. Перед нами очень сложный вызов, но это именно то, чего мы хотим", - цитирует Роджерса Sky Sports.

В 17 турах "Лестер" набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Отставание "лис" от лидирующего "Ливерпуля" составляет 10 баллов. Преимущество над идущим третьим "Манчестер Сити" - 4 пункта.

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