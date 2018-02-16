Роджерс прокомментировал победу над "Зенитом"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс высказался после победы над "Зенитом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Очень хороший матч. Большая часть игры была под нашим контролем. Мы сыграли по-взрослому и забили прекрасный гол. Также мы достигли своей цели и не пропустили. У нас довольно молодые игроки, но сегодня они показали себя очень опытными. Теперь "Зениту" нужно будет отыгрываться, они будут раскрываться, и у нас будет пространство. Будет непросто, но у нас есть возможность пройти дальше" - сказал Роджерс.

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