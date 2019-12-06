Роджерс прокомментировал продление контракта с "Лестером"

Теги лестер ситибрендан роджерс

Роджерс прокомментировал продление контракта с "Лестером"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался по поводу заключения нового контракта с клубом.

Напомним, что соглашение между "лисами" и североирландским специалистом теперь рассчитано до 2025 года.

"Я пришёл в "Лестер", поскольку руководство клуба меня воодушевило. Мне понравилось то, что я мог применять свой опыт на практике. Я возглавил команду с целью добавить кое-что к тому, что уже существовало. Хочу помочь клубу выстраивать своё будущее. Мы продолжим работать вместе, чтобы приносить успех "Лестеру" на протяжении долгих лет", - цитирует Роджерса официальный сайт клуба.

Тренер начал работать в "Лестере" 26 февраля 2019 года, покинув ради этого "Селтик".

В текущем сезоне команда по итогам 15 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сычёв покинул "Пюник"

Сычёв покинул "Пюник"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 15 43
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Бернли Бернли 15 18
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
14 Борнмут Борнмут 15 16
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
16 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 15 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
Полная таблица

топ-5 тегов