Роджерс прокомментировал продление контракта с "Лестером"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался по поводу заключения нового контракта с клубом.

Напомним, что соглашение между "лисами" и североирландским специалистом теперь рассчитано до 2025 года.

"Я пришёл в "Лестер", поскольку руководство клуба меня воодушевило. Мне понравилось то, что я мог применять свой опыт на практике. Я возглавил команду с целью добавить кое-что к тому, что уже существовало. Хочу помочь клубу выстраивать своё будущее. Мы продолжим работать вместе, чтобы приносить успех "Лестеру" на протяжении долгих лет", - цитирует Роджерса официальный сайт клуба.

Тренер начал работать в "Лестере" 26 февраля 2019 года, покинув ради этого "Селтик".

В текущем сезоне команда по итогам 15 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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