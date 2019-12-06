Роджерс прокомментировал продление контракта с "Лестером"
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался по поводу заключения нового контракта с клубом.
Напомним, что соглашение между "лисами" и североирландским специалистом теперь рассчитано до 2025 года.
"Я пришёл в "Лестер", поскольку руководство клуба меня воодушевило. Мне понравилось то, что я мог применять свой опыт на практике. Я возглавил команду с целью добавить кое-что к тому, что уже существовало. Хочу помочь клубу выстраивать своё будущее. Мы продолжим работать вместе, чтобы приносить успех "Лестеру" на протяжении долгих лет", - цитирует Роджерса официальный сайт клуба.
Тренер начал работать в "Лестере" 26 февраля 2019 года, покинув ради этого "Селтик".
В текущем сезоне команда по итогам 15 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ещё три клуба РПЛ присоединились к акции "Фратрии" против полицейского беспредела
-
"Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру
-
Перес предложил Инфантино создать европейскую суперлигу
-
Фанаты "Зенита" поддержали акцию "Фратрии" против массовых задержаний болельщиков
-
"Лестер" объявил о продлении контракта с Роджерсом
Лента новостей
-
Зидан озвучил заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом". Из-за травм не сыграют 7 футболистов
-
1
Президент УЕФА раскритиковал Переса из-за европейской суперлиги
-
Сычёв покинул "Пюник"
-
Ещё три клуба РПЛ присоединились к акции "Фратрии" против полицейского беспредела
-
"Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру
-
Два клуба АПЛ поборются за Умтити
-
Только один российский арбитр имеет шанс поработать на Евро-2020
-
1
Игроки "Барселоны" поздравили Месси с шестым "Золотым мячом"
-
3
Перес предложил Инфантино создать европейскую суперлигу
-
Фанаты "Зенита" поддержали акцию "Фратрии" против массовых задержаний болельщиков
-
Роджерс прокомментировал продление контракта с "Лестером"
-
1
Зидан рассказал о травмах Азара, Бэйла и Марсело
-
16
Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре
-
1
"Лестер" объявил о продлении контракта с Роджерсом
-
Игонин оригинально ответил Запашному на слова об ОМОНе и футбольных фанатах
-
АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку ноября
-
"Бавария" в гостях у лидера, восстание Рима и экзамен для Сульшера: 4 матча европейских топ-лиг, которые обязательно нужно посмотреть
-
Игрок "Барселоны" может в январе перейти в "Хетафе"
-
"Челси" определился с бюджетом на зимнее трансферное окно
-
"Спартак" отказался от трансфера Меркулова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8