Роджерс прокомментировал слухи о возможном уходе в "Арсенал"
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал понять, что не собирается уходить в лондонский "Арсенал".
Ранее сообщалось, что "канониры" заинтересованы в услугах североирландского специалиста, который связан с "лисами" контрактом до июня 2022 года.
"Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой в "Лестере", и полностью сконцентрирован на работе в клубе. Этот проект мне очень интересен, и я хочу идти только вперёд. Отступные в моём контракте? Скорее всего, такой пункт есть у большинства тренеров", - приводит слова Роджерса Daily Mail.
Напомним, что на прошлой неделе "Арсенал" уволил Унаи Эмери. Временным наставником команды назначен Фредди Юнгберг.
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|Команда
|М
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|2
|Манчестер Сити
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|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
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|5
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|Вулверхэмптон
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|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
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|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
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|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
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|Борнмут
|14
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
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|Брайтон & Хоув Альбион
|14
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|Астон Вилла
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