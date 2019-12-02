Роджерс прокомментировал слухи о возможном уходе в "Арсенал"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс дал понять, что не собирается уходить в лондонский "Арсенал".

Ранее сообщалось, что "канониры" заинтересованы в услугах североирландского специалиста, который связан с "лисами" контрактом до июня 2022 года.

"Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой в "Лестере", и полностью сконцентрирован на работе в клубе. Этот проект мне очень интересен, и я хочу идти только вперёд. Отступные в моём контракте? Скорее всего, такой пункт есть у большинства тренеров", - приводит слова Роджерса Daily Mail.

Напомним, что на прошлой неделе "Арсенал" уволил Унаи Эмери. Временным наставником команды назначен Фредди Юнгберг.

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