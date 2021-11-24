Роджерс прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"

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Роджерс прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Я воспринимаю это просто как сплетни. Это неправда. Слухи будут всегда, они будут ходить до тех пор, пока у команды не появится постоянный тренер. Но я намерен работать здесь.

Я, ребята, уважаю то, что вам нужно о чем-то писать, но я тут ни при чем", – сказал Роджерс.

Напомним, что недавно "Манчестер Юнайтед" уволил Уле-Гуннара Сульшера.

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