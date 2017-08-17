Роджерс: "Селтик" устроил фантастическое представление, забив пять голов "Астане"
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс пообщался с журналистами после игры 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Астаной" (5:0).
По словам специалиста, его подопечные добились замечательного результата.
"Результат матча показал плод нашей работы, которая велась на протяжении всего прошлого сезона. Итог матча также отражает то, насколько прогрессируют игроки и как они могут выступать под давлением. "Селтик" сегодня устроил фантастическое представление, забив пять голов. Для нас, как команде из Шотландии, такой результат является замечательным для уровня Лиги Чемпионов.
Повторюсь, что сегодняшний поединок показал то, насколько наши футболисты могут справляться с давлением, использовать открытые пространства на поле, играть нестандартным способом. Первые 10-15 минут мы смогли хорошо показать себя. Для нас был очень важен первый гол, который и позволил в конце концов добиться победы. Это была замечательная игра, теперь мы будем думать об ответной встрече в Астане, чтобы показать свой максимум", - сказал он. | http://soccernews.ru
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