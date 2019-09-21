Роджерс стал третьим тренером, выигравшим у "Тоттенхэма" 6 матчей подряд в АПЛ
Сегодня, 21 сентября, "Лестер" в домашнем матче обыграл "Тоттенхэм" (2:1) в рамках 6-го тура чемпионата Англии.
Таким образом, главный тренер "лис" Брендан Роджерс стал третьим специалистом, который выиграл у "шпор" шесть матчей в АПЛ подряд.
Ранее подобного результата достигали Дэвид О′Лири и Сэм Эллардайс.
Отметим, что семь раз подряд "Тоттенхэм" обыгрывал "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона (2001 - 2004)
46-летний Роджерс возглавил "Лестер" зимой 2019 года, ранее он работал в "Селтике". "Лисы" с 11 баллами занимают 2 место в турнирной таблице АПЛ. У "Тоттенхэма" 8 очков и 6 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1