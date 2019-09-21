Роджерс стал третьим тренером, выигравшим у "Тоттенхэма" 6 матчей подряд в АПЛ

Сегодня, 21 сентября, "Лестер" в домашнем матче обыграл "Тоттенхэм" (2:1) в рамках 6-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, главный тренер "лис" Брендан Роджерс стал третьим специалистом, который выиграл у "шпор" шесть матчей в АПЛ подряд.

Ранее подобного результата достигали Дэвид О′Лири и Сэм Эллардайс.

Отметим, что семь раз подряд "Тоттенхэм" обыгрывал "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона (2001 - 2004)

46-летний Роджерс возглавил "Лестер" зимой 2019 года, ранее он работал в "Селтике". "Лисы" с 11 баллами занимают 2 место в турнирной таблице АПЛ. У "Тоттенхэма" 8 очков и 6 строчка.

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