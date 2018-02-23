Роджерс: "У "Зенита" фантастический стадион"



Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс остался впечатлен стадионом "Зенита" "Санкт-Петербург".

"Стадион фантастичный - нам очень понравилось. Нам понравился контраст, когда заходишь с холода сюда, то чувствуешь себя очень комфортно. На него было потрачено много денег, но оно того стоило. Поздравляю "Зенит" с таким стадионом", - приводят слова Роджерса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что на строительство стадиона было потрачено 48 миллиардов рублей.

Не пропустите: Манчини: "Игроки "Зенита" действовали очень-очень хорошо". | http://soccernews.ru