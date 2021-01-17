Роджерс: "В начале матча игроки "Лестера" соблюдали дистанцию и не приближались к сопернику"

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Роджерс: "В начале матча игроки "Лестера" соблюдали дистанцию и не приближались к сопернику"Наставник "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (2:0).

"Большая победа над крепким клубом. В начале игры мы были не очень активны. Так сказать, строго придерживались социального дистанцирования, не приближались к сопернику. Но далее было несколько хороших атак и получилось забить блестящий гол.

Второй тайм выдался еще более ярким. Обязаны были забивать больше", — цитирует Роджерса BBC Sport.

"Лестер" по итогам встречи временно занимает второе место в АПЛ, набрав с 35 очков.

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