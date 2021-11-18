Роджерс высказался о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал слухи о возможном назначении в "Манчестер Юнайтед".

"Есть два момента. Во-первых, задавать такой вопрос, когда у команды есть тренер, – настоящее неуважение. Сульшер – хороший тренер и хороший человек, он работает во благо клуба.

Во-вторых, я не могу давать комментарии на эту тему, потому что это неправда. Я присутствую здесь как тренер "Лестера". Я горд быть здесь, это честь. И я полностью предан игрокам, клубу и владельцам.

Вот и все. Весь этот шум невозможно контролировать. Я сохраняю концентрацию, и я всегда это делал. Единственный клуб, о котором я думаю, – это "Челси". Я готовлюсь к этому матчу", – сказал Роджерс.

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