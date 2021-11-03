Роджерс высказался перед матчем против "Спартака"

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс высказался перед матчем со "Спартаком" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Для нас завтра будет тяжелая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому надо свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка.

Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, поэтому важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче – особенно в домашних.

Перейра не был готов к прошлым играм. Если завтра не сможет сыграть, то надеемся, что будет готов к игре в выходные", – сказал Роджерс.

Игра между "Лестером" и "Спартаком" состоится уже завтра, 4 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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