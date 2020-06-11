Рогич покинул "Оренбург"

"Оренбург" расстался с полузащитником Филипом Рогичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Договор между сторонами расторгнут по обоюдному согласию.

"ФК "Оренбург" благодарит футболиста за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", - сообщает пресс-служба клуба.

За "Оренбург" 26-летний швед выступает с 2019 года. На его счету 11 матчей в этом сезоне РПЛ и 1 гол.

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