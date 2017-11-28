Рохо: "Ибрагимович не хочет ехать в Россию на ЧМ-2018"



Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо заявил, что его одноклубник Златан Ибрагимович не намерен играть за сборную Швеции на Чемпионате Мира-2018.

"Я говорил Златану, что ему нужно сыграть на Чемпионате Мира, так как его сборная пробилась туда, но он отказывается. Я же считаю, что он обязательно должен помочь команде. Ибрагимович является феноменальным игроком. Это зверь, который хочет только побеждать", – приводит слова Рохо Marca.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович в 2016 году завершил выступления за сборную Швеции и не участвовал в отборочном турнире.

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