Рохо: "Ибрагимович не хочет ехать в Россию на ЧМ-2018"

Теги манчестер юнайтедшвециязлатан ибрагимовичмаркос рохо

Рохо: "Ибрагимович не хочет ехать в Россию на ЧМ-2018"
Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо заявил, что его одноклубник Златан Ибрагимович не намерен играть за сборную Швеции на Чемпионате Мира-2018. 

"Я говорил Златану, что ему нужно сыграть на Чемпионате Мира, так как его сборная пробилась туда, но он отказывается. Я же считаю, что он обязательно должен помочь команде. Ибрагимович является феноменальным игроком. Это зверь, который хочет только побеждать", – приводит слова Рохо Marca.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович в 2016 году завершил выступления за сборную Швеции и не участвовал в отборочном турнире.

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