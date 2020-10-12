Рохо может вернуться в "Спартак"

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Рохо может вернуться в "Спартак"

СМИ узнали о возможном возвращении защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо в московский "Спартак".

По информации Manchester Evening News, 30-летний футболист, на которого не рассчитывают на "Олд Траффорд", может вернуться в один из своих бывших клубов.

Источник уточняет, что среди вариантов продолжения карьеры аргентинца числятся "Спартак" и лиссабонский "Спортинг".

Рохо выступал за "красно-белых" с 2010 по 2012 год, а за "львов" - с 2012 по 2014 год.

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