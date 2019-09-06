Рохо назвал причину срыва своего трансфера из "МЮ" в "Эвертон"



Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо рассказал, почему не состоялся его переход в "Эвертон".

"Сложно покинуть такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед". У меня была возможность перейти в "Эвертон", но "МЮ" решил отказаться от трансфера.

Мне остается только бороться за место в составе. До декабря я буду стремиться пробиться в основу. Если у меня не получится, то я постараюсь сменить клуб", - цитирует Рохо Ole.

29-летний Рохо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 113 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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