Рохо назвал причину срыва своего трансфера из "МЮ" в "Эвертон"
Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо рассказал, почему не состоялся его переход в "Эвертон".
"Сложно покинуть такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед". У меня была возможность перейти в "Эвертон", но "МЮ" решил отказаться от трансфера.
Мне остается только бороться за место в составе. До декабря я буду стремиться пробиться в основу. Если у меня не получится, то я постараюсь сменить клуб", - цитирует Рохо Ole.
29-летний Рохо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 113 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|4
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|2
|Манчестер Сити
|4
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|3
|Лестер Сити
|4
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|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
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|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
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|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
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|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
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|Борнмут
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
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|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1