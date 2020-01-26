Рохо отправится в аренду в "Эструдиантес"

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Рохо отправится в аренду в "Эструдиантес"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Мркус Рохо отправится в аренду в "Эструдиантес". Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, "красные дьяволы" планировали продать 29-летнего аргентинца этой зимой, однако клубу не удалось совершить трансфер.

Рохо - воспитанник клуба "Эструдиантес", именно поэтому клуб согласился взять в аренду защитника. Трансферная стоимость игрока - около 9 миллионов евро.

В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Контракт Рохо с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года.

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