Рохо рассказал, что Месси говорил команде перед вторым таймом игры против Нигерии

Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо рассказал, что капитан его команды Лионель Месси говорил партнерам перед вторым таймом вчерашней игры против Нигерии.

"Месси подошел к нам и сказал, чтобы мы успокоились. Мы нервничали, и его слова очень помогли нам, я лично почувствовал огромную уверенность в себе. Месси - наш капитан, он - лучший капитан в мире... Месси сказал всем нам, что это матч жизни и смерти. Все могло бы сложиться плохо для нас. Мы могли бы уступить, но Лео был упрям", - цитирует 28-летнего бека Mirror.

Напомним, вот так нигерийцы пытались остановить Месси и Ко. | soccernews.ru