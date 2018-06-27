Рохо рассказал, что Месси говорил команде перед вторым таймом игры против Нигерии

1 Теги аргентиналионель мессимаркос рохонигерия

Рохо рассказал, что Месси говорил команде перед вторым таймом игры против НигерииЗащитник сборной Аргентины Маркос Рохо рассказал, что капитан его команды Лионель Месси говорил партнерам перед вторым таймом вчерашней игры против Нигерии.

"Месси подошел к нам и сказал, чтобы мы успокоились. Мы нервничали, и его слова очень помогли нам, я лично почувствовал огромную уверенность в себе. Месси - наш капитан, он - лучший капитан в мире... Месси сказал всем нам, что это матч жизни и смерти. Все могло бы сложиться плохо для нас. Мы могли бы уступить, но Лео был упрям", - цитирует 28-летнего бека Mirror.

Напомним, вот так нигерийцы пытались остановить Месси и Ко. | soccernews.ru

Комментарии
Айгуль

Великий футболист .Вперед, Аргентина!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 3 7
2 Дания 3 5
3 Перу 3 3
4 Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия 3 9
2 Аргентина 3 4
3 Нигерия 3 3
4 Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия 3 7
2 Швейцария 3 5
3 Сербия 3 3
4 Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция 3 6
2 Мексика 3 6
3 Южная Корея 3 3
4 Германия 3 3
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Колумбия 3 6
2 Япония 3 4
3 Сенегал 3 4
4 Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов