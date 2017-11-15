Рохо вернулся в строй и сыграет за резервную команду "МЮ"



Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо восстановился после травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня футболист сыграет за резервную команду манкунианцев U-23 против "Атлетика" Бильбао.

Стоит отметить, что 27-летний Рохо не выходил на поле с апреля этого года из-за разрыва крестообразных связок колена.

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