Рок-музыкант Троицкий считает, что Виторию уволили по политическим соображениям

Фото: инстаграм Руя Витории

Лидер треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий высказался об увольнении Руя Витории с поста тренера "Спартака".

"Есть футбольный шоу-бизнес. Сейчас что Россия, что Запад - одна и та же финансовая система, в том числе и в футбольном мире. Все игры "Спартака" и РПЛ - это одна компьютерная алгоритмическая система. Там идет целая линейка финансовых пертурбаций.

В футболе и шоу-бизнесе отмывание средств практически безгранично. Однако есть человеческий фактор - когда какой-то самобытный тренер считает, что может вести свою игру.

По политическим соображениям "Спартак" должен был проиграть "Легии", поэтому Виторию и уволили. Он стал играть с другой мафиозной системой. А Ваноли берут, чтобы все было под контролем, он свой человек", - приводит слова Троицкого "Спорт-Экспресс".

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