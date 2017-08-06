Роковая потеря: ЦСКА проигрывает на своем стадионе казанскому "Рубину"

Чемпионат России по футболу набирает обороты, и одним из самых интригующих противостояний 4 тура был матч московского ЦСКА и казанского "Рубина". В составе хозяев дебютировал молодой голкипер Помазун, который заменил травмированного Игоря Акинфеева. Несмотря на потерю капитана, ЦСКА являлся фаворитом матча, ведь "Рубин" пока находится в поисках своей игры и в предыдущих матчах выглядел не совсем убедительно.

Гости активнее начали встречу, и уже меньше чем через две минуты после стартового свистка Жонатас подкараулил ошибку Помазуна после подачи углового и с нескольких метров расстрелял ворота армейцев - 0:1. Побежали отыгрываться армейцы, и уже в ответной атаке Дзагоев на дальней штанге совсем немного не дотянулся до мяча после прострела Чалова. Затем Витиньо с углового неожиданно закрутил мяч в створ ворот, и с большим трудом Рыжиков отбил сферу.

В конце первой десятиминутки, после ошибки Василия Березуцкого, выскочил один на один с голкипером хозяев Жонатас и с левой пробил в ближний угол, не успел среагировать Помазун – 0:2 в пользу "Рубина". Казалось, потеря Акинфеева станет роковой для армейцев. Но через три минуты футболисты ЦСКА разыграли великолепную комбинацию, в концовке которой Витиньо получил мяч у дуги штрафной площади, после чего покатил налево на Щенникова, который вбежал в штрафную, сблизился с Рыжиковым и вернул армейцев в игру – 1:2.

Третий гол на время успокоил команды, ЦСКА взял мяч под свой контроль, атакуя позиционно. Казанцы создавали опасности путем забросов в штрафную хозяев, где по-прежнему пожарил Помазун. В концовке тайма Дзагоев упустил хороший шанс сравнять счет: после розыгрыша углового Щенников навесил на дальний угол, где Алан в падении пытался отправить мяч в ворота – немного неточно.

Второй тайм начался в равной борьбе: ЦСКА искал подходы к штрафной соперника, а "Рубин" по-прежнему пытался создать остроту забросами в штрафную армейцев. Постепенно хозяева стали больше поджимать футболистов "Рубина" к их штрафной, у казанцев стали появляться шансы на контратаку. В одной из них Азмун вместе с Жонатасом убежали в прорыв два в два к воротам соперника, бразилец прострелил на Сердара, который на дальней штанге с двух метров не смог поразить пустые ворота армейцев.

На исходе получаса второго тайма после потери мяча в центре поля Жонатас стянул на себя двух защитников, после чего отдал направо Жемалетдинову, который обыгрывал Помазуна, но слишком далеко отпустил мяч. А позже выяснилось, что еще и офсайд зафиксировал в том моменте лайнсмен. Вскоре снова повезло армейцам: после очередной контратаки последовал перевод на левый фланг Караденизу, который расстреливал голкипера ЦСКА, но попал в крестовину. У футболистов ЦСКА заканчивались силы, они не успевали за соперником, а свои атаки до ума не доводили. В концовке основного времени Витиньо пробивал со штрафного метров с 23-х, но Рыжиков справился. Перешли на навал футболисты ЦСКА на последних минутах, были несколько раз доставлен мяч в штрафную, но забить армейцам так и не удалось.

ЦСКА – "Рубин" – 1:2

Голы: Жонатас, 2 – 0:1, Жонатас, 10 – 0:2, Щенников, 13 – 1:2.

ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 65), Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Вернблум, Чалов (Оланаре, 53) , Головин, Дзагоев, Витиньо.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, Мвила (Сонг, 80), Оздоев, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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