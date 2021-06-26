Ролан Гусев близок к возвращению в ЦСКА

Фото инстаграм Ролана Гусева

ЦСКА ведёт переговоры о вхождении в тренерский штаб команды наставника юношеской сборной России Ролана Гусева.

По информации журналиста Василия Конова, 43-летний специалист в ближайшее время станет помощником Алексея Березуцкого, если армейцы договорятся с РФС.

Однако "Матч ТВ" сообщает, что пока преждевременно говорить о переходе Гусева в ЦСКА. Сам тренер сомневается, что ему будет комфортно работать в московском клубе, где его полномочия будут не такими широкими как сейчас.

В прошлом Гусев работал в академии армейцев, а также выступал за команду в качестве футболиста с 2002 по 2007 год.

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