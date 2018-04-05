Ролан Гусев: "ЦСКА способен на многое"

Известный в прошлом футболист Ролан Гусев оценил шансы московского ЦСКА в противостоянии с лондонским "Арсеналом" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"ЦСКА способен на многое, мы видели это по матчу с "Лионом". Я бы расценивал шансы как 50 на 50. "Арсеналу" стоит опасаться всех игроков ЦСКА, особняком стоят Головин, Дзагоев и Муса, также подтягиваются молодые футболисты. Наша оборона способна хорошо сыграть при стандартах", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА против "Арсенала" поделился Рахимич. | soccernews.ru