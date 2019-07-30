Ролан Гусев: "Если у Чалова есть шанс поиграть в АПЛ, надо его использовать"

Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что думает о возможном переходе игрока красно-синих Федора Чалова в "Кристал Пэлас". Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что английский клуб готов купить футболиста за 15 миллионов евро.

"Я думаю, у Федора получится. Подходит ли стиль АПЛ Чалову? В Англии сейчас играют в комбинационный футбол, а команд, которые играют в бей-беги, мне кажется, уже нет, если только в Чемпионшипе, там более упрощенный футбол. Когда тебе предоставляется шанс поиграть в АПЛ, то его надо использовать", - сказал Гусев.

Чалов - воспитанник ЦСКА. За основную команду футболист играет с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 17 голов, сделал 7 ассистов в 37 матчах и стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2022 года.



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