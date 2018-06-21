Ролан Гусев: "Не удивлюсь, если сборная Португалии выиграет Чемпионат Мира"

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Ролан Гусев: "Не удивлюсь, если сборная Португалии выиграет Чемпионат Мира"Известный в прошлом футболист Ролан Гусев высказался о выступлении сборной Португалии на Чемпионате Мира в России.

"Сборная Португалии? Роналду забил все четыре мяча своей команды на Чемпионате Мира, привел ее к победе два года назад во Франции. Роналду решает, берет на себя игру. Так что никаких проблем здесь не вижу. В любой команде, где играют Роналду или Месси, - другие автоматически уходят на второй план. Кстати, я не удивлюсь, если Португалия выиграет Чемпионат Мира", - цитирует бывшего футболиста Российская газета.

Напомним, Мидо считает, что сборная России может дать бой и Испании, и Португалии. | soccernews.ru

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