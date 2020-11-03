Ролан Гусев - новый тренер юношеской сборной России U14

Российский футбольный союз объявил о назначении Ролана Гусева на пост старшего тренера юношеской сборной U14.

43-летний специалист до последнего времени работал в академии ЦСКА - он тренировал команду из игроков 2004 года рождения.

"Горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество тёплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч со сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам.

Последние два года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА, этот опыт и знания буду использовать в сборной. Уже 9 ноября мы проведём первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с игроками и начнём готовиться к будущим победам", - заявил Гусев после подписания контракта.

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