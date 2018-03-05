Ролан Гусев о травмах защитников сборной России: "Это какой-то злой рок"

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Ролан Гусев о травмах защитников сборной России: "Это какой-то злой рок"Известный в прошлом футболист Ролан Гусев высказался о кадровых проблемах сборной России.

"Это злой рок какой-то, что касается защитников наших. Ужас. Конечно, сложно будет. Это три основных защитника - Джикия, Васин и Фернандес. По сути Черчесову надо перекраивать всю линию обороны, ему не позавидуешь. Но он будет искать выход из положения, искать сочетания новые, не поднимать же руки вверх и говорить, что сдаемся. Может, кто-то проявит себя в завершающей части чемпионата. Тот же КутеповСеменов, Новосельцев", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

Напомним, Черчесов назвал игроков сборной России, которые могут решить исход важного матча. | soccernews.ru

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