Ролан Гусев: "С Испанией нужно сыграть просто безупречно"

Известный в прошлом футболист Ролан Гусев высказался по следующему матчу сборной России против Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира.

"С такими командами, как сборная Испании, нужно сыграть просто безупречно и нужно практически прыгнуть выше головы. Потому что в мастерстве, контроле мяча мы им однозначно уступаем. Мы можем только навязать испанцам борьбу на каждом участке поля, иметь хорошие физические кондиции. Ну и в обороне не совершать ошибки, за которые нас не простят", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, сборная России попала в более благоприятную часть сетки плей-офф ЧМ. | soccernews.ru