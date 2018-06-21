Ролан Гусев сделал выбор между потенциальными соперниками сборной России по 1/8 финала ЧМ

Известный в прошлом футболист Ролан Гусев сделал выбор между потенциальными соперниками сборной России по 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Будут ли шансы против Испании? Вы же видите, как упорно складываются почти все игры на турнире. Никто подавляющего преимущества не имеет. Конечно, можно играть с теми же испанцами. Тем более наши ребята сейчас набрали неплохую форму. Так что нет ничего невозможного... Но лучше нам, конечно, попасть на Португалию", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Юран назвал игрока, который поразил его в составе сборной России. | soccernews.ru