Ролан Гусев сравнил Сафонова и Шунина

Фото: инстаграм Сафонова

Тренер юношеской сборной России Ролан Гусев высказался о голкиперах национальной команды на Евро-2020.

"По моему мнению, Сафонов и Шунин на данный момент - вратари плюс-минус одного уровня. Однако их нельзя сравнивать с Игорем Акинфеевым. Черчесов сам был голкипером и лучше всех разбирается в этой теме. Мне же некорректно рассуждать.

Могу лишь сказать, что Сафонов сыграл против Финляндии абсолютно спокойно. В его действиях чувствовалась уверенность в себе", - приводит слова Гусева "RT на русском".

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