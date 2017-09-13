Ролан Гусев: "У ЦСКА есть все шансы на выход из группы"

Известный в прошлом футболист Ролан Гусев прокомментировал победу московского ЦСКА над лиссабонской "Бенфикой" во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Три очка с "Бенфикой" на выезде дорогого стоят. Есть все шансы на выход из группы. Конечно, "Манчестер" - главный фаворит, но остальных соперников ЦСКА по силам проходить. Вся борьба впереди, нужно обязательно брать очки дома с "Базелем" и "Бенфикой". Да и с "Манчестером" можно играть. Он, конечно, сильное впечатление оставил в игре с "Базелем". В Англии нам будет очень тяжело, а дома - можно и зацепиться", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Погба может пропустить матч с ЦСКА. | soccernews.ru