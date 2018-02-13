Ролан Гусев: "Уверен, ЦСКА пройдет дальше"

Известный в прошлом футболист Ролан Гусев прокомментировал ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и московским ЦСКА.

"Ничья на выезде - нормальный результат. Игра была обоюдоострой, теперь будем ждать ответной встречи в Москве. Я уверен, что ЦСКА пройдет дальше.

Что касается Вернблума, то хорошо, когда в команде есть такой универсальный игрок. В то же время понятно, что оптимальная позиция для него - опорная зона. Те эксперименты, которые с ним сейчас происходят, - вынужденное решение", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, "Црвена Звезда" и ЦСКА голов не забивали. | soccernews.ru