Ролан Гусев возглавил академию ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в академии клуба. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА
Специалист начал уже работать в ДЮСШ московского клуба, где будет помогать Максиму Бокову тренировать детей 15 лет.
Напомним Гусев играл в составе ЦСКА с 2002 по 2007 год и стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
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