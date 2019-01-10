Ролан Гусев возглавил академию ЦСКА

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Ролан Гусев возглавил академию ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в академии клуба. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА

Специалист начал уже работать в ДЮСШ московского клуба, где будет помогать Максиму Бокову тренировать детей 15 лет.

Напомним Гусев играл в составе ЦСКА с 2002 по 2007 год и стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

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