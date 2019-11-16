Ролан Гусев выступает за возвращение Акинфеева в сборную России

Экс-игрок сборной России Ролан Гусев считает, что национальная команда нуждается в Игоре Акинфееве.

"Вратарская позиция сейчас хромает. Нужно вернуть Акинфеева в сборную. Сейчас уровень команды такой, какой есть. У Бельгии большинство футболистов из топ чемпионатов, а у нас из РПЛ.

Средняя сборная должна безупречно играть в защите. Тогда проблем будет меньше. Если сборная рассчитывает на положительный результат, то нужно возвращать Акинфеева. При чем любыми способами", - заявил Гусев.

Ранее сообщалось, что Акинфеев покинул сборную, так как состояние его колена не позволяет совмещать выступления на клубном и международном уровне.

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