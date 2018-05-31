"Рома" анонсировала переход Маркано

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"Рома" анонсировала переход Маркано

Защитник "Порту" Иван Маркано в ближайшее время станет игроком "Ромы".

Римский клуб уже анонсировал скорый переход 30-летнего испанца. "Волки" в своём твиттере опубликовали фото и видео прилёта футболиста в столицу Италии.

О трансфере будет объявлено после прохождения медобследования. Маркано, контракт которого с "Порту" истёк, заключит с "Ромой" соглашение до 2021 года.

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