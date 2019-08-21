"Рома" анонсировала переход защитника "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста продолжит карьеру в "Роме".

Римский клуб уже анонсировал переход 27-летнего футболиста на правах аренды.

Сначала "волки" в твиттере опубликовали фото игрока из аэропорта.

Davide Zappacosta arrives in Rome...

pic.twitter.com/Z7HzW5UCIP — AS Roma English (@ASRomaEN) 20 августа 2019 г.

Затем в микроблоге "джаллоросси" появились снимки будущего новичка из клиники, где он проходил медобследование.

Visite mediche per Davide Zappacosta‍⚕️ pic.twitter.com/QVfwTlbr2J — AS Roma (@OfficialASRoma) 21 августа 2019 г.

Дзаппакоста выступает за "Челси" с 2017 года, сыграл 52 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "синими" рассчитан до 2021 года.

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