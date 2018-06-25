"Рома" анонсировала трансфер Сантона

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"Рома" анонсировала трансфер Сантона

Защитник миланского "Интера" Давиде Сантон в ближайшее время станет игроком "Ромы".

"Волки" в своём официальном твиттере анонсировали переход 27-летнего футболиста, опубликовав его фото в римском аэропорту.

После прохождения медобследования Сантон заключит с "Ромой" контракт, детали которого пока неизвестны.

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