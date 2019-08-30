"Рома" арендовала Смоллинга

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг перебрался в "Рому".

Как сообщает сайт клуба, "волки" арендовали 29-летнего англичанина до конца текущего сезона. Аренда футболиста обошлась "Роме" в 3 миллиона евро.

Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года. В прошлом сезоне он провел 34 игры, в которых отметился одним голом.

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