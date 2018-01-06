"Рома" - "Аталанта" - 1:2 (обзор)

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"Рома" - "Аталанта" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Ромой" и "Аталантой".

Читайте также: "Рома" на своем стадионе уступила "Аталанте". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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