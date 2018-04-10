"Рома" – "Барселона" – 3:0 (обзор)

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"Рома" – "Барселона" – 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Барселоной" (3:0).

Видео: "Рома" – "Барселона".

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