"Рома", "Байер" и "Бенфика" победили в Лиге Европы, "Наполи" проиграл

Завершились несколько матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы. "Рома" на выезде победила "Янг Бойз", "Бенфика" в гостях выиграла у "Леха", "Байер" уничтожил "Ниццу", а "Наполи" неожиданно уступил АЗ.

"Янг Бойз" Швейцария – "Рома" Италия - 1:2 (1:0)

Голы: Нсаме, 14 (с пенальти) - 1:0, Бруно Перес, 69 - 1:1, Кумбула, 73 - 1:2

"Рома": Лопес, Кумбула, Фасио, Жезус (Пеллегрини, 70), Бруно Перес, Педро (Мхитарян, 59), Вильяр (Верету, 59), Карлес Перес, Кристанте, Карсдорп (Спинаццола, 46), Майораль (Джеко, 59).

"Наполи" Италия – АЗ Нидерланды - 0:1 (0:0)

Гол: де Вит, 57 - 0:1

"Наполи": Мерет, Хюсай (Мариу Руй, 59), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Лоботка (Демме, 66), Фабиан Руис, Политано (Бакайоко, 83), Лосано (Инсинье, 59), Осимхен (Петанья, 66), Мертенс.

"Лех" Польша – "Бенфика" Португалия - 2:3 ()

Голы: Пицци, 9 (с пенальти) - 0:1, Исхак, 15 - 1:1, Нуньес, 42 - 1:2, Исхак, 48 - 2:2, Нуньес, 60 - 2:3, Нуньес, 90+3 - 2:4.

"Байер" Германия – "Ницца" Франция - 6:2 (2:1)

Голы: Амири, 11 - 1:0, Аларио, 16 - 2:0, Гуири, 31 - 2:1, Диаби, 61 - 3:1, Бельараби, 79 - 4:1, Бельараби, 83 - 5:1, Виртц, 87 - 6:1, Клод-Морис, 90 - 6:2.

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