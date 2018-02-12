"Рома" – "Беневенто" - 5:2 (обзор)

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"Рома" – "Беневенто" - 5:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 24-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Беневенто" (5:2).

Видео: "Рома" – "Беневенто".

 

Не пропустите: "Рома" разгромила "Беневенто" благодаря дублю Ундера. | http://soccernews.ru

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2 Ювентус 24 62
3 Интер Милан 24 48
4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
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19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
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