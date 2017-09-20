"Рома" благодаря дублю Джеко и двум автоголам разгромила "Беневенто"

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"Рома" благодаря дублю Джеко и двум автоголам разгромила "Беневенто"В матче 5-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде разгромила новичка высшего дивизиона страны "Беневенто".

"Беневенто" - "Рома" - 0:4

Голы: Джеко, 22 - 0:1, Лусиони, 35 - 0:2 (автогол), Джеко, 52 - 0:3, Венути, 74 - 0:4 (автогол).

"Рома": Алиссон, Перес, Фасио, Жуан, Коларов, Стротман, Гоналон, Пеллегрини (Жерсон, 68), Ундер (Эль-Шаарави, 46), Джеко, Перотти (Флоренци, 75).

Напомним, вчера "Интер" не смог обыграть "Болонью". | soccernews.ru

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